Bogrács-index: drágult az élelmiszer Kárpátalján

A legfrissebb Bogrács-index szerint Kárpátalján tovább emelkedett az alapélelmiszer ára – derül ki a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ februári felméréséből.

A februári Bogrács-index alapján az élelmiszerárak 2,5%-kal kerülnek többe Kárpátalján, mint az azelőtti hónapban. Vagyis egy öttagú család számára bográcsgulyást főzni 2026 februárjában 908 hrivnyába kerül. A januári és a februári árak között 23 hrivnya különbség van.

Januárban sem volt olcsó a bográcsozás

Decembertől januárig 6,4%-os áremelkedést észleltek, ami azt jelentette, hogy 54 hrivnyával drágultak a termékek. Januárban 885 hrivnyába került öt adag bográcsgulyás előállítása. A statisztika alapján tavaly óta egyre többet fizetünk a konyhai bevásárláskor.

Februári bogrács-index

A Bogrács-indexről

A Bogrács-index egy kárpátaljai kutatás, amelyet a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ hívott életre. Nevét az egyik legnépszerűbb ételről kapta. Mivel Kárpátalján ez az egyik legelterjedtebb fogás, így a kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül egy öttagú család számára előállítani fejenként egy adagot.

Azért is ez az egyik legpontosabb mérés megyénkben, mivel a bográcsgulyáshoz szükségesek a legalapvetőbb élelmiszerek: liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek. Az ételt a megye mindegyik pontján ismerik, a hozzávalók pedig a kárpátaljai konyha alapélelmiszereiből áll.

(Nyitókép: illusztráció)

Kárpátalja.ma