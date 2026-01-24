Bogrács-index: drágult az élelmiszer januárban

Pénteken tette közzé a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ legfrissebb, januári Bogrács-indexét, amely szerint továbbra is emelkedtek az élelmiszerárak megyénkben.

Az eredmények alapján 2025 utolsó hónapjához képest 6,4%-kal, vagyis 54 hrivnyával ugrottak meg az árak Kárpátalján. A mérés szerint egy ötfős család 2026 januárjában 885 hrivnyát költene egy egyszeri bográcsozásra.

A kutatást folytatók az alapélelmiszerek árértékét a január 12-e és 18-a közötti időszakban vizsgálták, és az aktuális piaci árakat vették figyelembe.

Decemberben sem volt olcsó mulatság a bográcsozás

Az elmúlt év folyamán a Bogrács-index decemberben mutatta a legmagasabb élelmiszerárakat Kárpátalján, akkor az azelőtti hónaphoz képest 7,9%-os emelkedésre hívták fel a figyelmet. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy egy öttagú család számára a bográcsgulyás előállítása míg novemberben 770 hrivnyába került, decemberben már 831 hrivnya volt. A folyamatos drágulás nyár óta figyelhető meg.

A Bogrács-indexről

A Bogrács-index egy kárpátaljai kutatás, amelyet a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ hívott életre. Nevét az egyik legnépszerűbb ételről kapta. Mivel Kárpátalján ez az egyik legelterjedtebb fogás, így a kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül egy öttagú család számára előállítani fejenként egy adagot.

Azért is ez az egyik legpontosabb mérés megyénkben, mivel a bográcsgulyáshoz szükségesek a legalapvetőbb élelmiszerek: liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek. Az ételt a megye mindegyik pontján ismerik, a hozzávalók pedig a kárpátaljai konyha alapélelmiszereiből áll.

