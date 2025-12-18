Elkészült a decemberi Bogrács-index, ami alapján Kárpátalján 7,9%-kal emelkedett az alapélelmiszer ára – derült ki a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ eredményeiből.

Míg novemberben 684-ről 770 hrivnyára emelkedett egy öttagú család bográcsozása, addig decemberben 831 hrivnyát fizetnek egy egyszeri étkezésért. Novemberhez képest 61 hrivnyával ugrott meg az élelmiszerek ára.

Folyamatos a drágulás

Ahogyan arról korábban írtunk, szeptemberben 670 hrivnyába, októberben 684 hrivnyába került egy ötfős étkezés. Idén júliusban állapították meg a legmagasabb árarányt, ám a mostani index eredményei alapján decemberben a legdrágább bevásárolni a konyhára.

A Bogrács-indexről

A Bogrács-index egy kárpátaljai kutatás, amelyet a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ hívott életre. Nevét az egyik legnépszerűbb ételről kapta. Mivel Kárpátalján ez az egyik legelterjedtebb fogás, így a kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül egy öttagú család számára előállítani fejenként egy adagot.

Azért is ez az egyik legpontosabb mérés megyénkben, mivel a bográcsgulyáshoz szükségesek a legalapvetőbb élelmiszerek: liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek. Az ételt a megye mindegyik pontján ismerik, a hozzávalók pedig a kárpátaljai konyha alapélelmiszereiből áll.

