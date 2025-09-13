Szeptemberi bogrács-index: olcsóbb lett az élelmiszer?

A Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ 2025 szeptemberére is elkészítette a bogrács-indexet, amely szerint az ősz első hónapjában csökkent az alapélelmiszerek ára Kárpátalján. Az eredményeket a Facebook-oldalukon osztották meg nemrég.

A központ adatai szerint Kárpátalján az élelmiszerárak 6,2%-kal csökkentek az elmúlt hónaphoz képest. Ehhez a kárpátaljai konyhában megtalálható termékek piaci átlagárát vették figyelembe. Az augusztusi statisztikához képest átlagosan 45 hrivnya árkülönbséget állapítottak meg. Ezek szerint szeptemberben öt adag bográcsgulyás elkészítése 670 hrivnyába kerül az index értékei alapján.

Augusztusban egy öttagú család számára 715 hrivnyából főtt a bográcsgulyás, erről ide kattintva olvashatnak.

A Bogrács-indexről

A Bogrács-index egy kárpátaljai kutatás, amelyet a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ hívott életre. A megyében népszerű ételről nevezték el. Mivel Kárpátalján ez az egyik legelterjedtebb étel, így a kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül elkészíteni.

Azért is ez az egyik legpontosabb mérés megyénkben, mivel a bográcshoz szükségesek a legalapvetőbb élelmiszerek: liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek. A bográcsot a megye mindegyik pontján ismerik, a hozzávalók pedig a kárpátaljai konyha alapélelmiszereiből áll.

Kárpátalja.ma