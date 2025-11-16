Ennyibe kerül a bográcsozás Kárpátalján novemberben

Elkészült a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ november hónapi Bogrács-index felmérése. A kutatás szerint novemberben jócskán drágult az alapélelmiszerek ára megyénkben.

684-ről 770 hrivnyára emelkedett a bográcsozás

Míg októberben az azelőtt hónaphoz képest 6,2%-os árcsökkenést figyeltek meg a piacon, addig novemberre 12,5%-kal emelkedett az alapanyagok ára. Vagyis egy öttagú család számára a bográcsgulyás szeptemberben 670 hrivnyába, októberben 684 hrivnyába került, addig novemberben 770 hrivnyára emelkedett a hozzávalók összege. Októberhez képest 86 hrivnyával drágultak az élelmiszerek.

Közel a nyári árakhoz

Idén a legmagasabb árarányt júliusban állapították meg, akkor 805 hrivnyába kerültek a bográcsgulyáshoz kellő élelmiszerek ára.

A Bogrács-indexről

A Bogrács-index egy kárpátaljai kutatás, amelyet a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ hívott életre. Nevét az egyik legnépszerűbb ételről kapta. Mivel Kárpátalján ez az egyik legelterjedtebb fogás, így a kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül egy öttagú család számára előállítani fejenként egy adagot.

Azért is ez az egyik legpontosabb mérés megyénkben, mivel a bográcsgulyáshoz szükségesek a legalapvetőbb élelmiszerek: liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek. Az ételt a megye mindegyik pontján ismerik, a hozzávalók pedig a kárpátaljai konyha alapélelmiszereiből áll.

