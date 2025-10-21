Bogrács-index: így alakultak az élelmiszerárak Kárpátalján

Közölte az októberi bogrács-indexet a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ. A kutatás eredménye szerint októberben csökkent az alapélelmiszerek ára szeptemberhez képest.

A kárpátaljai konyha alapélelmiszereinek beszerzési árát figyelembe véve arra jutottak, hogy szeptemberben – az augusztusi árakhoz képest – 6,2%-kal csökkentek az árak. Vagyis egy öttagú család 670 hrivnyát költött egy-egy adag bográcsgulyásra. Az elmúlt hónapok alapján októberben volt a legolcsóbb bográcsgulyást készíteni odahaza.

Nyáron drágábban főtt a bogrács

Augusztusban 715 hrivnyába került egy öttagú család ebédje, a legköltségeseb hónap július volt – ekkor 805 hrivnyába kerültek az alapélelmiszerek. Azelőtt, júniusban a bogrács-index 790 hrivnyát mutatott.

A Bogrács-indexről

A Bogrács-index egy kárpátaljai kutatás, amelyet a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ hívott életre. Nevét az egyik legnépszerűbb ételről kapta. Mivel Kárpátalján ez az egyik legelterjedtebb fogás, így a kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül egy öttagú család számára előállítani fejenként egy adagot.

Azért is ez az egyik legpontosabb mérés megyénkben, mivel a bográcsgulyáshoz szükségesek a legalapvetőbb élelmiszerek: liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek. Az ételt a megye mindegyik pontján ismerik, a hozzávalók pedig a kárpátaljai konyha alapélelmiszereiből áll.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: 24 Kanal