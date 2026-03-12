Drágán kezdődik a tavaszi bográcsozás Kárpátalján. A márciusi Bogrács-index szerint 60 hrivnyával emelkedett az élelmiszer ára Kárpátalján.

Elkészült a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ márciusi kimutatása, amely szerint ismét jelentősen drágult az élelmiszer Kárpátalján. A március 12-én közzétett statisztika szerint egy ötfős család számára közel ezer hrivnyába kerül elkészíteni a bográcsgulyást.

60 hrivnyával ugrottak az árak

A központ adatai alapján februárról márciusra 6,6%-os élelmiszerár-emelkedést észleltek Kárpátalján. Míg februárban 908 hrivnyába került elkészíteni öt adagot, addig márciusban már 968 hrivnyát kell fizetnünk. Februárban 2,5%-os, januárban 6,4%-os drágulást mutattak ki.

A Bogrács-indexről

A Bogrács-index a Kárpátaljai Közvélemény-kutató Központ havonta mért kutatása. Nevét az egyik legnépszerűbb ételről kapta. Mivel ez az egyik legelterjedtebb helyi étel, hozzávalói pedig a kárpátaljai konyha alapjait képezi ­– liszt, hús, zöldség, víz és fűszerek –, így az egyik legpontosabb mérésnek tekinthető a térségben. A kutatók azáltal mérik a megyében történő havi gazdasági változásokat, hogy mennyibe kerül egy öttagú család számára előállítani fejenként egy adag bográcsgulyást.

Kárpátalja.ma

