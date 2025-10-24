Csökken a burgonya ára Ukrajnában

Optimista kilátások jellemzik az idei burgonyaszezont Ukrajnában. A szakértők szerint a 2025-ös termés teljes mértékben fedezni fogja az ország belső szükségleteit. A Nemzeti Agrárgazdasági Kutatóintézet előrejelzése alapján a burgonya össztermése elérheti a 20 millió tonnát, ami meghaladja a tavalyi eredményeket, amikor az időjárás miatt 18 százalékkal esett vissza a termelés.

Az intézet vezető kutatója, Inna Szalo elmondta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet a fogyasztók számára kedvező. Októberben a szupermarketekben a burgonya átlagos ára 16 hrivnya kilogrammonként, szemben a tavalyi közel 28,5 hrivnyás árral.

A szakértő hozzátette, hogy a téli időszakban a burgonya ára enyhén emelkedik majd, de idén a növekedés várhatóan nem haladja meg a 10 százalékot havonta. Így az év végére a krumpli ára körülbelül 20 hrivnya körül alakulhat.

A szakértők szerint az idei bőséges termés és az árak mérséklődése hozzájárulhat az élelmiszerpiac stabilizálásához és a fogyasztók elégedettségéhez.

Kárpátalja.ma/pmg.ua