Nemzetközi elismerésben részesült a Chateau Chizay borvállalat

Az ország névjegye-díjjal jutalmazta a beregszászi székhelyű Chateau Chizay borvállalatot a nemzetközi Wine Travel Awards.

A vállalat Facebook-oldalán szerint a díjazást közönségszavazás, valamit egy nemzetközi szakmai zsűri döntése előzte meg.

A kárpátaljai Chateau Chizay olyan neves borászatok mellett képviselhette régiónkat, mint a Robert Mondavi Pincészet vagy a Chateau Montelena.

A díj nemcsak az előállított termék minőségét ismeri el, hanem a borgyártás mögötti tapasztalatot, a személyes történeteket, a bortermő vidék jellegzetességeit is értékeli. Figyelembe veszi az ágazat kapcsolatát a turizmussal, a kultúrával és az országimázzsal.

„Csapatunk mindig is úgy tartotta, hogy a Chateau Chizay több mint egyszerű bor. Ez egy Kárpátaljáról, a kultúráról, az itteni emberekről és a mai Ukrajnáról szóló történet, amelyet termékeinken, turizmuson és az élményeken keresztül mutatunk meg a világnak”

– vallja a vállalat alapítója, Hennagyij Gutman.

A Chateau Chizay 2025-ben közel 18 ezer vendéget fogadott, és minőségi termékeivel az egyik legnépszerűbb célponttá vált a vidékünkre látogató turisták körében.

Kárpátalja.ma