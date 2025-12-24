Csökken a káposzta ára Ukrajnában

Ukrajnában ismét csökkent a káposzta ára – jelentette az EastFruit.

Az elmúlt héten a felszerelés nélküli tárolókkal rendelkező gazdák igyekeztek gyorsan értékesíteni készleteiket, mivel a meleg időjárás gyorsan rontotta a termény minőségét. Az ilyen, alacsonyabb minőségű káposztát akár 1,5 hrivnyáért/kg is hajlandók voltak eladni.

A jó minőségű termények ára 2–8 hrivnya/kg között mozogott, átlagosan 23%-kal alacsonyabb, mint a múlt heti záró árak.

A szakértők szerint a vásárlói érdeklődés csökkenése és a piacra kerülő nagy mennyiség miatt a gazdák aggódnak az árak zuhanása miatt. Néhány termelő nem siet eladni készletét, abban reménykedve, hogy az árak a jövőben magasabbak lesznek.

Érdemes megjegyezni, hogy a káposzta ára most átlagosan 85%-kal alacsonyabb, mint egy évvel ezelőtt, ami a termelés növekedésével magyarázható. Sok gazdaság az idén növelte a káposztaültetvények területét, de az időjárás miatt a minőség romlott. Az alacsony minőségű termény nem tárolható hosszú ideig, ezért a gazdáknak nagy mennyiségben kell értékesíteniük.

A nagyobb üzletek árai:

ATB: 7,95 hrivnya/kg

Varus: 7,90 hrivnya/kg

Silpo: 14 hrivnya/kg-tól

A piac alakulása azt mutatja, hogy az árak a termelési mennyiség és a minőség függvényében továbbra is változékonyak maradnak az elkövetkező hetekben.

Kárpátalja.ma