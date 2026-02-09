Csökkenhet a búza vetésterülete idén Ukrajnában

Ukrajna agrártermelői 2026-ban várhatóan 5 százalékkal csökkentik a búza vetésterületét a 2025-ös évhez képest – számolt be az agronews.ua az APK-Inform elemzőinek februári előrejelzésére hivatkozva.

A szakértők szerint a búzával bevetett területek nagysága kissé 5 millió hektár alá csökkenhet. Ez az első előzetes becslés a 2026-os terméshez kapcsolódó gabonavetésekre vonatkozóan.

Az előrejelzés szerint az árpa vetésterülete jelentősen, mintegy 21 százalékkal csökkenhet, így várhatóan 1,1 millió hektárt tesz majd ki. Ezzel szemben a kukorica vetésterülete növekedhet, elérve a 4,7 millió hektárt, ami 3 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest.

Összességében az elemzők úgy becsülik, hogy a gabonanövények teljes vetésterülete 11,5 millió hektár lehet 2026-ban, ami 4 százalékkal kevesebb, mint 2025-ben.

A szakértők szerint a csökkenés elsősorban a kedvezőtlen időjárási körülményekkel magyarázható, amelyek az őszi vetések idején nehezítették a munkálatokat. Emellett a kukorica iránti élénk piaci kereslet is hozzájárulhat ahhoz, hogy a termelők nagyobb területen vessék ezt a növényt.

