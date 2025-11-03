Csökkent a dollár árfolyama Ukrajnában

Tovább erősödött a hrivnya az amerikai dollárral és az euróval szemben Ukrajnában november 3-án. A hazai bankokban a dollár árfolyama 10 kopijkával csökkent, így jelenleg 42,10 hrivnyát kell fizetni egy amerikai dollárért. Az eladási árfolyam átlagosan 41,70 hrivnya körül alakul.

Az euró árfolyama szintén gyengült: a bankokban egy euróért 48,95 hrivnyát kérnek, míg eladni 48,15 hrivnyáért lehet az európai valutát.

A készpénzes valutapiacon, azaz az ukrán pénzváltókban a dollár átlagos vételi árfolyama 41,92 hrivnya, míg az eladási árfolyam 42,01 hrivnya. Az euró esetében a vételi árfolyam 48,65 hrivnya, az eladási pedig 48,85 hrivnya körül mozog.

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) november 3-ra 41,89 hrivnyában határozta meg a hivatalos dollárárfolyamot. Az euró hivatalos árfolyama 48,41 hrivnya, ami szintén a nemzeti valuta enyhe erősödését jelzi.

A „Globusz Bank” pénzpiaci és befektetési igazgatója, Tarasz Ljeszovij szerint az utolsó őszi hónapban a dollár árfolyama 41,8–42,5 hrivnya között mozoghat, míg az euróé várhatóan 48,5–50 hrivnya között alakul majd.

Az elemzők szerint a hrivnya árfolyamát továbbra is befolyásolják a külföldi pénzügyi támogatások üteme, a háborús helyzet, valamint az import- és exporttevékenység szezonális változásai.

Kárpátalja.ma