Csökkent a szalonna ára Ukrajnában

Júliusban enyhén csökkent a szalonna átlagos fogyasztói ára Ukrajnában az előző hónaphoz képest, éves összevetésben azonban továbbra is jelentős drágulás figyelhető meg.

Az Ukrán Állami Statisztikai Szolgálat adatai szerint 2026 júliusában a szalonna átlagos fogyasztói ára 210,92 hrivnya volt kilogrammonként, szemben a júniusi 212,11 hrivnyával.

Éves összehasonlításban ugyanakkor 21 százalékkal drágult a termék: 2025 júliusában egy kilogramm szalonna átlagosan 174,64 hrivnyába került.

A statisztikai adatok alapján a szalonna ára április óta folyamatosan mérséklődik, a tavalyi szinthez képest azonban továbbra is jelentősen magasabb.

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