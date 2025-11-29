Csökkent az üzemanyag ára Ukrajnában
November 28-án az A-95-ös benzin átlagára 56,4 hrivnya/literre, a dízel üzemanyagé pedig 56,57 hrivnya/literre csökkent. Erről a minfin.com.ua portál számolt be pénteken.
Az üzemanyagárak a következőképpen alakulnak: A-95-ös benzin (prémium) 60,55 hrivnya/liter (86 kopijkával csökkent), A-95-ös benzin 56,4 hrivnya/liter (1,26 hrivnyával csökkent), A-92-es benzin 55,72 hrivnya/liter (29 kopijkával csökkent), dízel üzemanyag 56,57 hrivnya/liter (1,23 hrivnyával csökkent).
Az autógáz átlagára 34,29 hrivnya/liter, ami 59 kopijkával kevesebb, mint az előző napon.