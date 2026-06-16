Csökkentek az üzemanyagárak Ukrajnában

Június 16-án több nagy ukrajnai töltőállomás-hálózat is mérsékelte az üzemanyagok árát. A legjelentősebb árcsökkentést az Ukrnafta hajtotta végre, de a dízelüzemanyag ára az OKKO és a WOG hálózatában is csökkent.

Az országos árfigyelő adatok szerint az OKKO és a WOG egyaránt literenként 1 hrivnyával mérsékelte a dízel árát. Ennek eredményeként a prémium dízel üzemanyag ára 87,90 hrivnyára, a hagyományos euródízelé pedig 84,90 hrivnyára csökkent. A két hálózatnál a benzin és az autógáz ára nem változott.

A SOCAR töltőállomásain változatlan árakkal találkozhatnak az autósok, a társaság egyelőre nem módosította az üzemanyagok tarifáit.

A legnagyobb mértékű árcsökkentést az állami tulajdonú Ukrnafta vezette be. A vállalat az A-95-ös, az A-95 Energy és az A-98 Energy benzin árát egyaránt 1 hrivnyával mérsékelte. Emellett a hagyományos dízelüzemanyag is 1 hrivnyával lett olcsóbb, míg a cseppfolyósított gáz (LPG) ára 50 kopijkával csökkent.

Az Ukrnafta töltőállomásain jelenleg az A-95-ös benzin literenként 73,90 hrivnyába, a dízel 80,90 hrivnyába, az autógáz pedig 43,40 hrivnyába kerül.

A szakértők szerint az üzemanyagpiac alakulását továbbra is jelentősen befolyásolják a világpiaci olajárak, valamint az árfolyamváltozások, így az elkövetkező hetekben további korrekciók sem zárhatók ki.

Kárpátalja.ma

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