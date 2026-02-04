Meghaladta a 800 milliárd dollárt a világ leggazdagabb emberének vagyona

Elon Musk lett az első ember, akinek a vagyona meghaladta a 800 milliárd dollárt, miután a rakétagyártó SpaceX cége felvásárolta a részben szintén hozzá tartozó xAI mesterséges intelligenciával és közösségi médiával foglalkozó vállalatát – közölte a Forbes magazin.

Elon Musk közös vállalati struktúrába vonta össze a mesterséges intelligencia (MI) és űrtechnológiai fejlesztési törekvéseket. A technológiai milliárdos ugyanis a héten bejelentette, hogy űripari vállalata, a SpaceX felvásárolta az xAI MI-fejlesztő céget.

A Forbes becslése szerint az ügylet, aminek a révén 1250 milliárd dolláros vállalat jött léte, Elon Musk vagyonát 84 milliárd dollárral rekordszintre, 852 milliárd dollárra növelte.

Elon Musk mindkét cégben kisebbség részesedéssel rendelkezett. Az egyesült vállalatban a tulajdonhányada 43 százalék lett.

Az üzletember négy vagyonrekordot állított fel az elmúlt négy hónapban: 2025 októberében elsőként lépte át az 500 milliárd dolláros határt, december 15-én a 600 milliárd dollárt, december 19-én pedig a 700 milliárd dollárt.

Elon Musk 571 milliárd dollárral gazdagabb, mint a világ második leggazdagabb embere, a Google társalapítója, Larry Page, akinek a vagyona a becslések szerint 281 milliárd dollár.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: Elon Musk üzletember Trump beiktatási ünnepsége előtt a washingtoni kongresszus kupolatermében 2025. január 20-án (Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Kevin Lamarque)