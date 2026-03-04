Új csúcson a dollár árfolyama Ukrajnában

Új csúcsot döntött az amerikai dollár hrivnyához viszonyított árfolyama. Az Ukrán Nemzeti Bank március 5-én 43,7170 hrivnyában rögzíti az Egyesült Államok valutájának értékét.

Az árfolyamváltozásról a nemzeti bank honlapján közöltek .

Az árfolyam a mai napon, március 4-én 26 kopijkával emelkedett, és jelenleg 43,4548 hrivnyán áll, ami már most is történelmi csúcsnak számít.

Az euró értéke is emelkedett, az előrejelzés szerint az Európai Unió valutájának értéke március 5-én eléri az 50,8341 hrivnyát (+0,3744).

Egy évvel ezelőtt, 2025. március 5-én a dollár árfolyamát 41,5782 hrivnyában, az euróét pedig 43,8775 hrivnyában rögzítették.

