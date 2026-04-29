Drágul a buszközlekedés Munkácson és a környező településeken

Május 1-jétől új tarifákat vezetnek be a közösségi közlekedésben a Munkácsi kistérségben. A döntést a végrehajtó bizottsága hozta meg legutóbbi ülésén.

A városvezetés tájékoztatása szerint a jegyárak emelésének fő oka az üzemanyagárak jelentős növekedése. Az elmúlt időszakban a benzin ára több mint 50 százalékkal, míg a dízel üzemanyagé több mint 70 százalékkal emelkedett. Ez komoly többletterhet ró a fuvarozókra, és a korábbi tarifák mellett már nem volt gazdaságosan fenntartható a szolgáltatás.

Az új szabályozás értelmében a városi autóbuszokon az utazás ára egységesen 20 hrivnya lesz személyenként.

A Munkácsot a környező településekkel összekötő elővárosi járatok esetében a viteldíj a megtett távolságtól függően változik, és 18 és 54 hrivnya között alakul.

Az egyes településekre vonatkozó új árak a következők:

Lóka (Lavki) – 30 hrivnya

Újdávidháza (Nove Davidkovo) – 27 hrivnya

Alsókerepec (Nyizsnyij Koropec) – 35 hrivnya

Pósaháza (Pavsino) – 25 hrivnya

Alsóschönborn (Senborn) – 25 hrivnya

Bárdháza (Barbovo) – 25 hrivnya

Dávidfalva (Zavidovo) – 22 hrivnya

Maszárfalva (Nehrovo) – 25 hrivnya

Kissarkad (Horbok) – 24 hrivnya

Pisztraháza (Pisztjalovo) – 18 hrivnya

Fornos – 54 hrivnya

Várkulcsa (Kljucsarki) – 30 hrivnya

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a tarifaemelés elkerülhetetlen volt a közlekedési szolgáltatások folyamatos működésének biztosítása érdekében.

