Drágul a buszközlekedés Munkácson és a környező településeken
Május 1-jétől új tarifákat vezetnek be a közösségi közlekedésben a Munkácsi kistérségben. A döntést a Munkácsi Városi Tanács végrehajtó bizottsága hozta meg legutóbbi ülésén.
A városvezetés tájékoztatása szerint a jegyárak emelésének fő oka az üzemanyagárak jelentős növekedése. Az elmúlt időszakban a benzin ára több mint 50 százalékkal, míg a dízel üzemanyagé több mint 70 százalékkal emelkedett. Ez komoly többletterhet ró a fuvarozókra, és a korábbi tarifák mellett már nem volt gazdaságosan fenntartható a szolgáltatás.
Az új szabályozás értelmében a városi autóbuszokon az utazás ára egységesen 20 hrivnya lesz személyenként.
A Munkácsot a környező településekkel összekötő elővárosi járatok esetében a viteldíj a megtett távolságtól függően változik, és 18 és 54 hrivnya között alakul.
Az egyes településekre vonatkozó új árak a következők:
- Lóka (Lavki) – 30 hrivnya
- Újdávidháza (Nove Davidkovo) – 27 hrivnya
- Alsókerepec (Nyizsnyij Koropec) – 35 hrivnya
- Pósaháza (Pavsino) – 25 hrivnya
- Alsóschönborn (Senborn) – 25 hrivnya
- Bárdháza (Barbovo) – 25 hrivnya
- Dávidfalva (Zavidovo) – 22 hrivnya
- Maszárfalva (Nehrovo) – 25 hrivnya
- Kissarkad (Horbok) – 24 hrivnya
- Pisztraháza (Pisztjalovo) – 18 hrivnya
- Fornos – 54 hrivnya
- Várkulcsa (Kljucsarki) – 30 hrivnya
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a tarifaemelés elkerülhetetlen volt a közlekedési szolgáltatások folyamatos működésének biztosítása érdekében.