Drágul a málna és az áfonya Ukrajnában

Ősszel emelkedik a bogyós gyümölcsök ára Ukrajnában: a fő szezon lezárultával csökken a kínálat, miközben az európai piacon tapasztalható hiány is felfelé hajtja az árakat – tudatta az RBK-UKRAJINA.

A málna különösen jelentősen drágult. Szeptemberben az ukrán üzletekben és piacokon kilogrammonként mintegy 200–280 hrivnyáért lehetett hozzájutni, a hónap közepén pedig már 280 hrivnyát is elkértek érte.

A drágulás fő oka a kínálat csökkenése. A nyári málnaszezon véget ért, az ősszel termő, úgynevezett folytontermő fajták pedig nem tudták teljes mértékben pótolni a kieső mennyiséget.

A felvásárlási árak is emelkedtek: a feldolgozók a szezon csúcsán kilogrammonként akár 193–195 hrivnyát is fizettek a málnáért áfa nélkül. Ez az eddigi megfigyelések alapján rekordmagas szint. Egy évvel korábban szeptemberben az átlagos nagykereskedelmi ár mintegy 180 hrivnya volt.

A lengyel piac is hatással van az ukrán árakra

Az ukrajnai málna árát nemcsak a hazai termés alakulása befolyásolja. Lengyelországban idén a tavaszi fagyok és a kedvezőtlen nyári időjárás miatt kevesebb málna termett, ezért a lengyel feldolgozók más országokból is igyekeztek beszerezni a szükséges mennyiséget.

Ukrajna az egyik fontos beszállítóvá vált. Júliusban Lengyelország volt az ukrán fagyasztottmálna-export legfontosabb uniós célországa, ahová 2,83 ezer tonna termék érkezett.

Ukrajna júniusban és júliusban összesen 7,4 ezer tonna, a 2026/2027-es szezonból származó málnát exportált. Az export átlagára kilogrammonként 4,06 euró volt.

Az áfonya ára is emelkedett

Az áfonya esetében hasonló folyamat figyelhető meg. Szeptemberben gyorsan csökkent a kínálat, mivel a szezon a végéhez közeledett.

Az ukrán kiskereskedelemben kilogrammonként 210–280 hrivnyáért kínálták, a mediánár pedig mintegy 250 hrivnya volt. Augusztusban ugyanez az érték még körülbelül 200 hrivnya volt, vagyis egy hónap alatt mintegy 25 százalékkal emelkedett az ár.

A piacot ekkor már főként a késői szedésű, illetve raktározott tételek uralták. A lengyel áfonyatermést szintén kedvezőtlenül befolyásolta az időjárás, különösen a késői érésű Chandler fajta esetében.

Az eper is drága ősszel

Az ősszel termő, folytontermő szamóca – amelyet a köznyelvben gyakran eperként említenek – szeptemberben kilogrammonként 120–270 hrivnyába került. A mediánár mintegy 200 hrivnya volt.

Az őszi drágulásban itt is jelentős szerepet játszik a szezonális kínálatcsökkenés: a fő nyári termés már véget ért, a folytontermő fajták pedig jóval kisebb mennyiségben kerülnek a piacokra.

A bogyós gyümölcsök árának alakulását így egyszerre befolyásolja a hazai szezon vége, a termés mennyisége és az európai piac helyzete.

Kárpátalja.ma

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