Az orosz támadások miatt növekvő helyreállítási és hálózatbiztosítási költségek miatt drágulhat az internet Ukrajnában – tudatta a TSZN.

Az elmúlt időszakban több ukrajnai adatközpontot és távközlési létesítményt ért támadás, ami jelentős többletkiadásokat okoz a szolgáltatóknak. A megrongálódott infrastruktúra helyreállítása mellett új, tartalék útvonalakat és további hálózati csomópontokat is ki kell építeniük.

A szolgáltatók szerint mindez idővel az előfizetési díjakban is megjelenhet. Olekszandr Arutjunjan, a Pavutyna szolgáltató igazgatója szerint a vállalatoknak egyre többet kell fordítaniuk a hálózatok tartalékolására, a berendezések pótlására és az infrastruktúra helyreállítására.

A szakember szerint ezért 2026-ban az internet-szolgáltatások árának emelkedésére is számítani lehet, ugyanakkor annak pontos mértékét egyelőre nem közölték.

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