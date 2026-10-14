Drágult a dízel és az autógáz Ukrajnában

Október 14-én több ukrajnai benzinkúthálózat is módosította az üzemanyagárakat. A dízel és az autógáz drágult, miközben a benzin ára változatlan maradt.

A WOG hálózatában literenként 1 hrivnyával emelték a dízel árát: a Mustang dízel 103,90 hrivnyába, az Euro-5 típusú üzemanyag pedig 100,90 hrivnyába kerül. Az Ukrnafta töltőállomásain az autógáz ára emelkedett 1 hrivnyával, így literenként 45,90 hrivnyára nőtt.

A többi vizsgált hálózat nem változtatott az autógáz árán, a vezető szolgáltatóknál pedig a benzin ára is a korábbi szinten maradt.

Az üzemanyagok árai október 14-én a következőképpen alakultak:

OKKO: A-95 Euro – 92,90 hrivnya, Pulls 95 – 95,90 hrivnya, dízel – 99,90 hrivnya, autógáz – 48,90 hrivnya.

A-95 Euro – 92,90 hrivnya, Pulls 95 – 95,90 hrivnya, dízel – 99,90 hrivnya, autógáz – 48,90 hrivnya. WOG: A-95 Euro – 92,90 hrivnya, Mustang 95 – 95,90 hrivnya, dízel – 100,90 hrivnya, autógáz – 48,90 hrivnya.

A-95 Euro – 92,90 hrivnya, Mustang 95 – 95,90 hrivnya, dízel – 100,90 hrivnya, autógáz – 48,90 hrivnya. SOCAR: A-95 – 94,90 hrivnya, NANO 95 – 97,90 hrivnya, dízel – 103 hrivnya, autógáz – 48,90 hrivnya.

A-95 – 94,90 hrivnya, NANO 95 – 97,90 hrivnya, dízel – 103 hrivnya, autógáz – 48,90 hrivnya. Ukrnafta: A-95 – 88,90 hrivnya, A-92 – 86,90 hrivnya, dízel – 97,90 hrivnya, autógáz – 45,90 hrivnya.

A-95 – 88,90 hrivnya, A-92 – 86,90 hrivnya, dízel – 97,90 hrivnya, autógáz – 45,90 hrivnya. UPG: A-95 – 88,90 hrivnya, UPG 95 – 91,90 hrivnya, dízel – 97,90 hrivnya, autógáz – 46,90 hrivnya.

Az árak literenként értendők.

Hennagyij Rjabcev szakértő előrejelzése szerint az ősz végéig az üzemanyagárak kiszámíthatatlanul ingadozhatnak. A dízel érzékenyebben reagálhat a piaci változásokra, mint a benzin. Kedvezőtlen körülmények között – például a dízelhiány, a magas európai jegyzések, a logisztikai nehézségek és a hrivnya gyengülése esetén – akár 115–120 hrivnyára is emelkedhet a dízel literenkénti ára.

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