Egyszerűsítette a traktorvezetői engedély megszerzését az ukrán kormány

Az ukrán Miniszteri Kabinet olyan határozatot fogadott el, amely egyszerűsíti a traktorvezetők továbbképzését és a traktorvezetői engedélyek kiadásának rendjét. A módosításokat az 1994. április 2-i, 217. számú kormányhatározatba vezették be – közölte az Agrárpolitikai és Élelmezésügyi Minisztérium sajtószolgálata az agronews.ua beszámolója szerint.

Az új szabályok lehetővé teszik, hogy a traktorvezetők az előírt egyéves munkatapasztalat nélkül is új mezőgazdasági gépkategóriák kezelésére szerezzenek jogosultságot. Emellett a vizsga sikertelensége esetén is megtarthatják a már meglévő igazolványukat. A változtatások célja, hogy a mezőgazdasági vállalkozások gyorsabban bevonhassák a dolgozókat a mezőgazdasági munkákba, és elkerülhessék a gépek kényszerű leállását.

A minisztérium szerint az egyszerűsítésre az agrárágazatban tapasztalható szakemberhiány miatt van szükség, amelyet a háború tovább súlyosbított. A korábbi korlátozások megnehezítették a traktorvezetők átképzését, az új kategóriák megszerzésekor pedig a meglévő igazolvány bevonása átmenetileg a munkavégzésüket is ellehetetleníthette.

A határozat két fontos változást vezet be:

Egyszerűbb továbbképzés: azok a traktorvezetők, akik A1 kategóriájú képesítéssel rendelkeznek, egyéves szakmai gyakorlat igazolása nélkül is továbbképezhetik magukat az A2, B1, B2, B3, C, D1, E1, E2, G1, G2 és H kategóriákra.

A meglévő igazolvány megtartása az új megszerzéséig: korábban, ha a traktorvezető nem teljesítette sikeresen az új kategóriához szükséges elméleti vagy gyakorlati vizsgát, bevonták a korábbi igazolványát. Emiatt átmenetileg azokat a gépeket sem vezethette, amelyekre már volt jogosultsága. Az új szabályozás szerint a korábbi igazolványt csak az új okmány kiadásával egyidejűleg vonják be. Ha a vizsgázó nem felel meg, megtarthatja a meglévő igazolványát, és tovább dolgozhat a már megszerzett kategóriákban.

Az egyszerűsített továbbképzési eljárás a hadiállapot idején, valamint annak megszűnését vagy feloldását követő 90 napig lesz érvényben. Ugyanakkor a közúti közlekedésről szóló ukrán törvényben meghatározott, életkorra és járművezetési jogosultságra vonatkozó előírások továbbra is hatályban maradnak. A módosítások kizárólag a traktorvezetők továbbképzésének eljárását érintik, a vezetőkre vonatkozó egyéb követelményeket nem törlik el.

Kárpátalja.ma

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