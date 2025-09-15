Emelkedik az étolaj ára Ukrajnában

Idén ősszel érezhetően emelkednek majd az élelmiszerárak Ukrajnában. A legnagyobb drágulás az étolajnál várható, amelynek ára előrejelzések szerint akár 40%-kal is nőhet.

A napraforgóolaj ára már tavaly elindult felfelé, és azóta is folyamatosan emelkedik. Az elmúlt egy évben 20 hrivnyával drágult, így most átlagosan 81 hrivnyába kerül egy liter. A gyenge termés miatt azonban további jelentős áremelkedés jön, és egy liter ára hamarosan elérheti, sőt meg is haladhatja a 100 hrivnyát.

Dmitro Szolomcsuk parlamenti képviselő szerint nemcsak az olaj, hanem a zöldségek, a tej és a hús is drágul. Az étolaj esetében pedig „minimum 40%-os növekedésre” kell számítani. Ezt megerősíti Oleg Pendzin közgazdász is, aki szerint a piaci helyzet gyorsan romolhat.

A boltok polcain már most is sok helyen 80–90 hrivnyás palackokat találunk, amelyek ráadásul nem is teljes literesek.

Kárpátalja.ma/pmg.ua