Elfogadták a Munkácsi kistérség 2026-os költségvetését

A Munkácsi Városi Tanács soron következő ülésén a képviselők jóváhagyták a város területi közösségének 2026. évi költségvetését. A büdzsé összbevétele 1,608 milliárd hrivnya lesz, ami 78,3 millió hrivnyával, azaz 5,1 százalékkal haladja meg az idei év várható bevételeit.

Erről december 23-án adtak tájékoztatást a városi tanács hivatalos oldalán.

A költségvetés bevételi oldala a következőképpen alakul:

Általános alap: 1,514 milliárd hrivnya

Speciális alap: 93,9 millió hrivnya

A kiadások összértéke 1,59 milliárd hrivnya:

Általános alap: 1,39 milliárd hrivnya

Speciális alap: 206,8 millió hrivnya

A fő bevételi források

A városi költségvetés bevételeinek legnagyobb részét három kulcsfontosságú adónem biztosítja:

Személyi jövedelemadó (SZJA): 880,3 millió hrivnya, ami az általános alap bevételeinek 58,2 százaléka. Ez 138,8 millió hrivnyával több a 2025-ös szintnél. Ennek döntő része – 830,8 millió hrivnya – a bérekből származik.

Helyi adók és illetékek: 370,2 millió hrivnya (24,5%). Ezen belül:

egységes adó: 218 millió hrivnya,

földadó: 105 millió hrivnya,

ingatlanadó: 44,1 millió hrivnya,

idegenforgalmi adó: 1,85 millió hrivnya.

Jövedéki adó: 245,3 millió hrivnya (16,2%), ebből 164,2 millió a dohánytermékek és egyéb jövedéki áruk értékesítéséből, 81,1 millió pedig az üzemanyagból származik.

Mire fordítják a forrásokat?

A legnagyobb kiadási tételek között szerepel:

bérek és járulékok: 420,9 millió hrivnya,

kommunális szolgáltatások és energiahordozók: 63 millió hrivnya,

ingyenes étkeztetés az iskolákban és óvodákban: 30 millió hrivnya,

iskolai és óvodai udvarok aszfaltozása: 20,6 millió hrivnya,

az „Ukrajna védelme” tantárgy oktatásához szükséges helyiségek felújítása: 7,4 millió hrivnya,

az oktatásfejlesztési program: 6,07 millió hrivnya (ösztöndíjak, jutalmak, díjak).

Lakás- és kommunális gazdálkodás

A lakás- és kommunális szférára összesen 273,6 millió hrivnyát irányoztak elő. Ezen belül:

településszépítési program: 214,8 millió hrivnya, amelyből 20 milliót utak, járdák és belső lakóövezeti utak javítására fordítanak,

víz- és csatornahálózat: 48,8 millió hrivnya,

lakóépületek és társasházak támogatása: 10 millió hrivnya.

A költségvetési intézmények energiaellátására 114 millió hrivnyát különítettek el, ami a növekvő tarifák mellett kritikus fontosságú.

Kultúra, egészségügy, sport és szociális védelem

Kultúra és művészet: 60,45 millió hrivnya, ebből 28,83 millió a dolgozók bérére, 16,56 millió a Munkácsi Történelmi Múzeum saját bevételeire, 2,42 millió kulturális programokra, valamint 2,07 millió a műemlékvédelemre, köztük a drámai színház épületének restaurálására.

Egészségügy: 59,8 millió hrivnya, amelyből 34,1 millió a kommunális költségekre, 15 millió az ingyenes és kedvezményes gyógyszerellátásra, 10,7 millió pedig az egészségügyi intézmények fejlesztésére jut.

Testnevélés és sport: 28,9 millió hrivnya, ebből 23,05 millió a gyermek- és ifjúsági sportiskolák fenntartására.

Szociális védelem: 25,6 millió hrivnya, beleértve a szociális szolgáltató központ működését és a regionális szociális programokat.

Gyermekétkeztetés és fejlesztési programok

Az oktatási intézményekben tanuló gyermekek étkeztetésére 36,1 millió hrivnyát különítettek el.

A költségvetés egyik legfontosabb eleme a regionális fejlesztési programok finanszírozása: erre 609,6 millió hrivnyát szánnak, ami a teljes kiadások közel 40 százaléka. Ez jól mutatja a városvezetés szándékát az infrastruktúra és a szociális szféra aktív fejlesztésére.

Fejlesztési költségvetés

A speciális alap részeként 35,63 millió hrivnyát irányoztak elő beruházásokra, felújításokra és tőkés építkezésekre. Ennek fő forrása a nem mezőgazdasági rendeltetésű földterületek értékesítése, amelyből 35 millió hrivnya bevételt várnak.

Az elfogadott költségvetés célja, hogy 2026-ban is biztosítsa Munkács stabil működését, valamint lehetőséget teremtsen a város és a kistérség további fejlődésére.

Kárpátalja.ma