Emelkedett az üzemanyag ára Ukrajnában

A benzin és a dízel üzemanyag ára átlagosan több mint 1 hrivnyával emelkedett literenként március 2-án – tudatta az UNIAN hírügynökség a minfin.com.ua portál adataira hivatkozva.

Hétfőn az A-95-ös benzin ára 1 hrivnya 3 kopijkával nőtt 62,87 hrivnya/literre, míg a dízel üzemanyagé 1 hrivnya 9 kopijkával 62,69 hrivnya/literre emelkedett.

Az A-95 (prémium) benzin ára átlagosan 96 kopijkával emelkedett 67,64 hrivnyára literenként, míg az A-92-es benzin ára 24 kopijkával nőtt 59,99 hrivnyára literenként.

Az autógáz átlagára 38,51 hrivnya/liter, ami 1 kopijkával több, mint egy nappal ezelőtt.

Dmitrij Ljuskin, üzemanyag-szakértő, a Prime vállalatcsoport alapítójának előrejelzése szerint az iráni események miatt 5 hrivnyával emelkedhetnek az üzemanyagárak. Az áremelkedés dinamikája azonban nagyban függ az iráni katonai műveletek időtartamától.

