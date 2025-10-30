Emelkedik a napraforgó és a napraforgóolaj ára Ukrajnában

Az ukrajnai napraforgó-termésre vonatkozó előrejelzések csökkenése és a gazdák visszafogott értékesítése tovább növeli a napraforgó felvásárlási árát – írja az agronews.ua. Eközben az olajgyártók kihasználják a helyzetet, és a napraforgóolajat magas árakon értékesítik a megnövekedett kereslet közepette.

A keresleti árak egy hét alatt 20–30 dollárral emelkedtek, és jelenleg 1250–1265 USD/tonna szinten vannak a novemberi kikötői szállítás esetén. A feldolgozók ajánlati árai 1250 USD/tonna körül mozognak FCA-gyár paritáson. Az ukrán napraforgóolaj uniós szállítási ára 1340–1360 USD/tonna, míg a repce- és szójatermékek esetében 1220–1260 USD/tonna.

Indiába szállítva az ukrán napraforgóolaj 1340–1350 USD/tonna CIF Mumbai áron cserél gazdát.

Eközben a pálmaolaj világpiaci ára esni kezdett: a novemberi határidős jegyzések 4,4 százalékkal, 1022 USD/tonnára csökkentek a malajziai termelés növekedése és az export lassulása miatt. Indonéziában az iparági szövetség (GAPKI) szerint az éves pálmaolaj-termelés akár 56 millió tonnára is nőhet, ami meghaladja az amerikai USDA korábbi, 47,5 millió tonnás előrejelzését.

A szójababolaj chicagói tőzsdei decemberi határidős ára 1 százalékkal, 1107 USD/tonnára csökkent, annak ellenére, hogy a szójabab jegyzései 4,7 százalékkal emelkedtek a Kínával várható megállapodás hírére.

A Brent típusú kőolaj ára szerdán 1,5 százalékkal 64,5 USD/hordóra csökkent, miután a spekulatív áremelkedést követően a befektetők profitot realizáltak. A piacok most az Egyesült Államok és Kína közötti tárgyalások eredményét várják: egy megállapodás újabb áremelkedést hozhat, míg annak elmaradása leállíthatja a spekulatív növekedést.

