Emelkedtek az üzemanyagárak Ukrajnában május 4-én

A hétvége során Ukrajnában ismét emelkedtek az üzemanyagárak a töltőállomásokon: drágult a benzin és a dízel is, miközben az autógáz ára változatlan maradt.

A benzin (A-95) átlagosan 1 hrivnyával drágult literenként a legtöbb hálózatnál, a prémium benzin az állami Ukrnafta hálózatánál akár 4 hrivnyás ugrás is történt. A dízelnek egységesen 1 hrivnyával nőtt az ára minden nagyobb szolgáltatónál.

Továbbra is az Ukrnafta kínálja a legalacsonyabb árakat a piacon.

A nagy töltőállomás-hálózatok, mint az OKKO, a WOG és a SOCAR, szinte egyszerre emelték áraikat.

OKKO

Pulls 100: 85,90 hrivnya

Pulls 95: 79,90 hrivnya

A-95: 76,90 hrivnya

Dízel: 90,90–93,90 hrivnya

Gáz: 49,90 hrivnya

WOG

100-as benzin: 86,90 hrivnya

95-ös benzin: 79,90 hrivnya

A-95: 76,90 hrivnya

Dízel: 90,90–93,90 hrivnya

Gáz: 49,90 hrivnya

SOCAR

NANO 100: 85,99 hrivnya

NANO 95: 80,99 hrivnya

A-95: 76,99 hrivnya

Dízel: 90,99–93,99 hrivnya

Gáz: 49,98 hrivnya

Ukrnafta

98 (Energy): 79,90 hrivnya

95 (Energy): 73,90 hrivnya

A-95: 70,90 hrivnya

A-92: 66,90 hrivnya

Dízel: 87,90–89,90 hrivnya

Gáz: 47,90 hrivnya

