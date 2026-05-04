Emelkedtek az üzemanyagárak Ukrajnában május 4-én
A hétvége során Ukrajnában ismét emelkedtek az üzemanyagárak a töltőállomásokon: drágult a benzin és a dízel is, miközben az autógáz ára változatlan maradt.
A benzin (A-95) átlagosan 1 hrivnyával drágult literenként a legtöbb hálózatnál, a prémium benzin az állami Ukrnafta hálózatánál akár 4 hrivnyás ugrás is történt. A dízelnek egységesen 1 hrivnyával nőtt az ára minden nagyobb szolgáltatónál.
Továbbra is az Ukrnafta kínálja a legalacsonyabb árakat a piacon.
A nagy töltőállomás-hálózatok, mint az OKKO, a WOG és a SOCAR, szinte egyszerre emelték áraikat.
OKKO
- Pulls 100: 85,90 hrivnya
- Pulls 95: 79,90 hrivnya
- A-95: 76,90 hrivnya
- Dízel: 90,90–93,90 hrivnya
- Gáz: 49,90 hrivnya
WOG
- 100-as benzin: 86,90 hrivnya
- 95-ös benzin: 79,90 hrivnya
- A-95: 76,90 hrivnya
- Dízel: 90,90–93,90 hrivnya
- Gáz: 49,90 hrivnya
SOCAR
- NANO 100: 85,99 hrivnya
- NANO 95: 80,99 hrivnya
- A-95: 76,99 hrivnya
- Dízel: 90,99–93,99 hrivnya
- Gáz: 49,98 hrivnya
Ukrnafta
- 98 (Energy): 79,90 hrivnya
- 95 (Energy): 73,90 hrivnya
- A-95: 70,90 hrivnya
- A-92: 66,90 hrivnya
- Dízel: 87,90–89,90 hrivnya
- Gáz: 47,90 hrivnya