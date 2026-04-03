Ennyibe kerül idén a húsvéti kosár Munkácson

2026-ban tovább emelkedtek az élelmiszerárak, ami a húsvéti kosár költségein is jól érezhető. A közzétette az idei ünnepi időszakra vonatkozó aktuális árakat, amelyek alapján a hagyományos húsvéti kosár összeállítása jelentősen drágább lett.

A legnagyobb kiadást továbbra is a húsfélék és a tejtermékek jelentik, amelyek elengedhetetlen részei a kárpátaljai húsvéti asztalnak.

Aktuális árak Munkácson

Pászka (kalács): egy közepes méretű darab ára 100 hrivnyától indul

Hímes tojás: darabonként legalább 7 hrivnya

Húskészítmények (sonka, füstölt tarja): 359 hrivnya/kg-tól

Házi túró: 650 hrivnya/kg-tól

Torma: egy üveg kész torma ára 60 hrivnyától, a friss gyökér akár 400 hrivnya/kg is lehet

Vajbárány: 120 hrivnyától

Gyertya (viasz): 80–120 hrivnya

Kosár: 600 és 1300 hrivnya között

A felsorolt árak alapján egy hagyományos húsvéti kosár összeállítása idén már komolyabb anyagi ráfordítást igényel a családoktól. A drágulás hátterében az általános infláció és az élelmiszerárak folyamatos növekedése áll.

Ennek ellenére a húsvéti hagyományok továbbra is fontos szerepet töltenek be a kárpátaljaiak életében, így sok család igyekszik – lehetőségeihez mérten – megőrizni az ünnepi szokásokat.

