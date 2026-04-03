Ennyibe kerül idén a húsvéti kosár Munkácson
2026-ban tovább emelkedtek az élelmiszerárak, ami a húsvéti kosár költségein is jól érezhető. A Munkácsi Városi Tanács közzétette az idei ünnepi időszakra vonatkozó aktuális árakat, amelyek alapján a hagyományos húsvéti kosár összeállítása jelentősen drágább lett.
A legnagyobb kiadást továbbra is a húsfélék és a tejtermékek jelentik, amelyek elengedhetetlen részei a kárpátaljai húsvéti asztalnak.
Aktuális árak Munkácson
- Pászka (kalács): egy közepes méretű darab ára 100 hrivnyától indul
- Hímes tojás: darabonként legalább 7 hrivnya
- Húskészítmények (sonka, füstölt tarja): 359 hrivnya/kg-tól
- Házi túró: 650 hrivnya/kg-tól
- Torma: egy üveg kész torma ára 60 hrivnyától, a friss gyökér akár 400 hrivnya/kg is lehet
- Vajbárány: 120 hrivnyától
- Gyertya (viasz): 80–120 hrivnya
- Kosár: 600 és 1300 hrivnya között
A felsorolt árak alapján egy hagyományos húsvéti kosár összeállítása idén már komolyabb anyagi ráfordítást igényel a családoktól. A drágulás hátterében az általános infláció és az élelmiszerárak folyamatos növekedése áll.
Ennek ellenére a húsvéti hagyományok továbbra is fontos szerepet töltenek be a kárpátaljaiak életében, így sok család igyekszik – lehetőségeihez mérten – megőrizni az ünnepi szokásokat.