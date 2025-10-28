Építési láz Ungváron: az egekben az árak

Az utóbbi években a kárpátaljai megyeszékhely valóságos építési lázban ég. A háború hatására több mint 200 vállalkozás települt át ide Ukrajna keleti és középső régióiból, és mintegy 100 ezer ember költözött a városba. A következmény: az ingatlanárak az ország legmagasabbjai közé emelkedtek, és a város rohamosan növekszik – gyakran gyorsabban, mint ahogy a közművek és az infrastruktúra követni tudnák.

A Kárpátaljai Ingatlanszakértők Szövetségének elnöke, Roman Perehinec szerint egy tíz évnél fiatalabb lakás esetében az árak így alakulnak:

egy egyszobás lakás ára 60 000 dollártól kezdődik,

kétszobás lakás esetén 75–80 000 dollár az átlag,

háromszobás lakás pedig 105–110 000 dollár vagy ennél is több.

Az újépítésű házakban az ár emeletszinttől is függ:

a második emeleten 1200 dollár, a harmadikon 1150, a negyediken 1000 dollár körül mozog a négyzetméterenkénti ár.

Ungvár belvárosában már 11 millió hrivnyát is elkérnek egy townhouse típusú ingatlanért – ez az ár már egy kijevi negyed árszintjét idézi.

Kárpátalja ma Ukrajna egyik legbiztonságosabb régiója, ezért a befektetők jelentős összegeket irányítanak ide. Az új lakónegyedek már nem a régi, hangulatos klubházakra hasonlítanak, hanem többszintes társasházakra, „mini felhőkarcolókra” – legalábbis ungvári viszonylatban.

A fejlesztők több száz lakást és több ezer négyzetméternyi új lakóteret építenek, a tervekben magánóvodák és -iskolák is szerepelnek. Az állami intézmények azonban nem tudnak lépést tartani a népességnövekedéssel: a városban zsúfoltak az iskolák és az óvodák, sok helyen már nem tudnak új gyerekeket felvenni.

A lakosok más problémákra is panaszkodnak: gyenge víznyomás, állandó parkolóhiány, valamint elmaradó közműfejlesztések nehezítik a mindennapokat.

Bogdan Andrijiv, Ungvár polgármestere elismerte, hogy az önkormányzat nem tudja rákényszeríteni az építtetőket közintézmények létrehozására:

„Jogilag nincs lehetőségünk kötelezni a beruházót, hogy iskolát vagy óvodát építsen. A városi tanács ilyen feltételeket nem szabhat.”

Ezzel szemben Petro Szarvas, Ungvár korábbi főépítésze úgy véli, a város igenis meghatározhatna fejlesztési feltételeket, ahogyan az Eperjesen vagy Kassán történik:

„A városi vezetés előírhatja, hogy adott területen mennyi és milyen jellegű épület épülhet. A beruházó nyereséget kap, de csak a közösség szabályai szerint.”

Egyre többen figyelmeztetnek arra, hogy az ungvári ingatlanpiac túlfűtötté vált, és akár ingatlanbuborék is kialakulhat. Ezt a városvezetés is részben elismeri.

„Amikor olyan lakónegyed mellett megyünk el, ahol az épületek már használatban vannak, de az ablakok nagy része sötét, látjuk, hogy sok lakásban senki sem él” – mondta Bogdán Andrijiv.

Az üresen álló lakások, a gyors ütemű építkezések és a hiányos infrastruktúra mind arra utalnak, hogy Ungvár fejlődése elérte kapacitásainak határát. A város azonban továbbra is vonzó célpont azok számára, akik biztonságos és nyugodt helyet keresnek – akár új otthon, akár befektetés céljából.

A Zakarpatpost.net nyomán.

Kárpátalja.ma