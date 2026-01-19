Észak-Afrika felé tolódott Ukrajna búzaexportja

Ukrajna teljes búzaexportja a 2025/26-os szezonban (júliustól decemberig) 7,86 millió tonnát tett ki, ami csökkenést jelent az egy évvel korábbi 9,86 millió tonnához képest – tudatta az agronews.ua internetes hírportál.

Az ASAP Agri elemzői elmondták, a betakarítás késése, a többlet okozta globális nyomás, az EU-kvóták visszatérése, valamint a kikötők és a logisztika munkájában ismétlődő zavarok együttesen Ukrajna exportablakának szűküléséhez és a kereskedelmi forgalom gyors átirányításához vezettek.

Így a jelzett időszakban Ukrajna mindössze 507 ezer tonna búzát exportált az EU-ba – a teljes export mintegy 6%-át –, ami meredeken csökkent az egy évvel korábbi 3,37 ezer tonnához, azaz 34%-hoz képest. Spanyolország továbbra is Ukrajna legnagyobb felvásárlója volt az EU-ban.

Az EU-hoz való korlátozott hozzáférés miatt Észak-Afrika lett az ukrán búza fő fogyasztója a 2025/26-os gazdasági év első hat hónapjában.

Egyiptom vezeti a listát az importot majdnem megháromszorozva, mintegy 2,03 millió tonnára növelve az egy évvel korábbi 800 000 tonnáról.

Más régiók kisebb szerepet játszottak az ukrán búza felvásárlásában. A Közel-Kelet bővült, de mértéke továbbra is kisebb maradt.

Ezzel szemben Délkelet-Ázsiában az eladások 2,2 millió tonnára (28%) estek vissza, a nyomást az ausztrál erős verseny és az erős globális kínálat okozta. Több kulcsfontosságú piac is csökkentette a vásárlásokat: Vietnam 820 ezer tonnáról 520 ezer tonnára, Thaiföld 640 ezer tonnáról 170 ezer tonnára, Tunézia pedig 450 ezer tonnáról 250 ezer tonnára esett vissza.

