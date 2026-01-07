Európai szabályok léptek életbe az ukrán borászatban
Ukrajnában hatályba lépett az új „A szőlőről, borról és borászati termékekről” szóló törvény, amely alapvetően megváltoztatja az alkoholos italok előállításának és jelölésének szabályait, összhangba hozva azokat az Európai Unió szabványaival – közölte az Agrárpolitikai és Élelmiszerügyi Minisztérium sajtószolgálata.
Fő újdonságok
- Földrajzi jelzések védelme: a borok, amelyek nevükkel konkrét régióhoz, klímához vagy hagyományhoz kötődnek, hivatalos védelmet kapnak. Ez lehetőséget ad az ukrán borászatnak helyi márkák fejlesztésére, a fogyasztóknak pedig az autentikus termékek biztos ismeretére.
- Borászati nyilvántartás létrehozása: egy új, átfogó adatbázisban rögzítik a szőlőültetvények területét és állapotát, az összes hivatalos termelőt, a piaci szereplőket és a termelési volumeneket.
- Frissített terminológia és osztályozás: a törvény szigorúbb szabályokat ír elő a címkézésre, hogy a vásárlók egyértelmű és valós információt kapjanak.
- Állami ellenőrzés: a szabályok betartását az Állami Fogyasztóvédelmi Szolgálat felügyeli, biztosítva a borok biztonságát és minőségét.
A törvény célja, hogy erősítse az ukrán borok nemzetközi pozícióját, és támogassa a hagyományos borvidékek fejlődését az ország különböző régióiban.