4,7 millió euró értékű energetikai berendezést küldött Ukrajnába az EU

Csaknem 4,7 millió euró összértékű energetikai berendezésszállítmányt adott át Ukrajnának az Európai Unió. A támogatás célja az ukrán energiarendszer ellenálló képességének erősítése, valamint tartalék kapacitások biztosítása azokban a régiókban, amelyeket különösen súlyosan érintettek az orosz támadások.

A szállítmányban transzformátorok, generátorok, hálózatjavításhoz szükséges eszközök, valamint a nagyfeszültségű infrastruktúra elemei is helyet kaptak.

Az ukrán energiaügyi minisztérium szerint a most átadott berendezések lehetővé teszik a gyorsabb reagálást az esetleges újabb károkra, és hozzájárulnak az energiaellátás stabilitásának fenntartásához a csúcsterhelések idején.

A támogatást az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül juttatták el Ukrajnába. Ez a rendszer az orosz tömeges támadások kezdete óta az ukrán energetikai infrastruktúra támogatásának egyik legfontosabb csatornájává vált.

Az elmúlt egy évben az európai partnerek több száz energetikai berendezést biztosítottak Ukrajna számára. A szállítmányok hozzájárulnak az elektromos hálózat működésének fenntartásához, valamint olyan létfontosságú létesítmények energiaellátásához, mint a kórházak, iskolák, óvóhelyek és vízellátó rendszerek.

Kárpátalja.ma

Forrás: fbc.biz.ua

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