Félmilliárd euró hitelt folyósít a Naftohaz ukrán gázipari cégnek az EBRD

Félmilliárd euró hitelt nyújt a Naftohaz ukrán állami gázipari vállalatnak az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A háború kezdete óta ez a legnagyobb értékű egyedi hitelcsomag, amelyet a pénzintézet Ukrajnának folyósít.

A közép- és kelet-európai gazdaságok átalakulásának finanszírozására 1991-ben alapított londoni bank szerdai tájékoztatása szerint a Naftohaz az 500 millió eurós hitelcsomagot sürgősségi földgázvásárlásokra fordíthatja.

A rulírozó – vagyis folyamatosan megújuló – hiteleszközre az Európai Unió 90 százalékos garanciát vállal.

Az EBRD kiemelte: a mostani 500 millió eurós hitelfinanszírozás összeállításának előzményeként Oroszország 2025 első felében nagyszabású támadásokat hajtott végre a Naftohaz földgázkitermelési és feldolgozó létesítményei ellen, amivel jelentős termelési kieséseket okozott, és emiatt megnövekedett mennyiségű földgázimportra van szükség.

Az EBRD felidézi, hogy a most bejelentett 500 millió eurós hitel a Naftohaznak nyújtott negyedik finanszírozási csomagja, és a bank ezzel együtt eddig 1,6 milliárd euró pénzügyi támogatást folyósított az ukrán vállalatnak. A programhoz a norvég kormány 330 millió euróval járult hozzá az EBRD-n keresztül.

Az EBRD tájékoztatása szerint az új félmilliárd eurós tranzakció céljai között van azoknak a reformoknak a támogatása is, amelyekkel a Naftohaz az ukrajnai és az európai uniós földgázpiac integrációjára törekszik.

A londoni bank kiemelte: a Naftohaz versenykörülmények közepette szerzi be a földgázt harminc, előzetes engedélyeztetési eljáráson átesett beszállító vállalattól az Európai Energiakereskedelmi Szövetség normáinak megfelelő szerződések alapján.

A pénzintézet közölte: a szerdán bejelentett hiteltranzakcióval meghaladta a 8 milliárd eurót az orosz invázió kezdete óta Ukrajnának folyósított teljes EBRD-finanszírozás értéke.

A londoni bank jelenleg Ukrajna legnagyobb egyedi intézményi befektetője.

Az EBRD kormányzótanácsa 2023 decemberében jóváhagyta az igazgatóság által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, amellyel az EBRD befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett.

Az EBRD számításai szerint a tőkeemelés a háború időtartama alatt az eddigihez hasonló mértékű éves finanszírozást tesz lehetővé Ukrajna számára, és további támogatást biztosít a háború utáni újjáépítéshez.

Az ukrajnai támogatások is hozzájárultak ahhoz, hogy az EBRD tavaly rekordösszegű, 16,6 milliárd euró értékű finanszírozást nyújtott a működési területéhez tartozó gazdaságoknak, 26 százalékkal többet, mint 2023-ban.

A társfinanszírozásokkal együtt a londoni fejlesztési bank tavaly összesen 26,7 milliárd euró tőkét mozgósított tagországai számára.

Az EBRD által finanszírozott programok száma is rekordot döntött: a bank 2024-ben 584 tranzakciót hajtott végre működési térségében.

Forrás: MTI