Csökkent a kereslet az élő fenyőfák iránt Ukrajnában
Az erdészek idén kevesebb mint egymillió élő karácsonyfát készítettek elő értékesítésre, az irántuk mutatkozó kereslet azonban jelentősen visszaesett.
December közepéig mindössze 39 800 fát vásároltak meg, ami 11%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában eladott mennyiség.
Az érdeklődés csökkenése miatt a fenyőfaültetvények területe is folyamatosan csökken. A háború kezdete óta számuk 4,6 millióval csökkent, és vannak olyan régiók is, ahol az ültetvények szinte teljesen megszűntek.
Az ukrán lakosok egyre gyakrabban döntenek a műfenyők mellett, vagy karácsonyfa nélkül ünnepelnek.
Forrás: Opendatabot
(Nyitókép: illusztráció)