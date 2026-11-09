Fizetős utak bevezetését tervezi Ukrajna

Ukrajna 2027 végéig elfogadhatja azt a törvényt, amely jogi keretet biztosítana a fizetős autópályák és közutak bevezetéséhez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden autósnak útdíjat kell majd fizetnie: a kötelező díjfizetés elsősorban a kereskedelmi célú járműveket, vagyis a teherautókat és az autóbuszokat érintheti.

A tervekről Szerhij Derkacs, az újjáépítésért, infrastruktúráért és közlekedésért felelős miniszter első helyettese beszélt a „Mi a helyzet a gazdasággal?” című podcastban.

A tisztviselő elmondta, hogy az ukrán kormány már dolgozik a vonatkozó törvénytervezeten. A jogszabály előkészítése az Európai Bizottság felé vállalt kötelezettségekkel függ össze. A tervek szerint a parlamentnek 2027 végéig kell elfogadnia a dokumentumot.

Derkacs hangsúlyozta, hogy a fizetős utak bevezetésének lehetősége az európai uniós joganyag részét képezi, ezért Ukrajnának is meg kell teremtenie az ehhez szükséges jogi feltételeket.

Nem minden autósnak kell majd fizetnie

A törvény elfogadása önmagában még nem jelenti a fizetős útszakaszok azonnali megjelenését. A miniszterhelyettes szerint az uniós előírások alapján elsősorban a kereskedelmi közlekedésben részt vevő járművek – a teherautók és az autóbuszok – esetében merül fel az útdíjfizetés kötelezettsége.

Az egyéb járműkategóriákra vonatkozó szabályokról Ukrajna maga dönthet, így egyelőre nem tudni, hogy a személyautósokat érinti-e majd a rendszer, és ha igen, milyen feltételekkel.

A kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás értelmében Ukrajnának 2027-ben még nem kell egyetlen konkrét fizetős útszakaszt sem kijelölnie vagy üzembe helyeznie. Elegendő egy olyan törvény elfogadása, amely lehetővé teszi a rendszer későbbi kialakítását.

A gyakorlati megvalósítás részleteiről, a díjszabásról és az esetleges fizetős útszakaszokról egyelőre nem született végleges döntés.

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