Gombatermesztésre nyert pályázati támogatást egy ukrán iskola

Sikeresen szerepelt az országos STUDBIZ projektben a Tiszivi Líceum: az oktatási intézmény Ukrajna öt legjobb iskolai vállalkozása közé került, és 2 ezer eurós támogatást nyert saját szociális vállalkozásának fejlesztésére – számolt be róla az Informator kiadvány.

A „Okos csiperke az iskolai üvegházból” elnevezésű projekt bebizonyította, hogy az iskola nem csupán az oktatás színtere lehet, hanem működőképes üzleti modell alapja is.

A sikerhez vezető út a School of ME vállalkozói iskolában kezdődött, ahol a diákok és tanáraik a vállalkozás alapjait sajátították el. A csiperkegomba termesztésének ötlete a workshopok során született meg, mint olyan termék, amely iránt folyamatos a piaci kereslet.

A projekt megvalósítása az egész iskolai közösség összefogásának eredménye lett.

Az iskolai startup rövid idő alatt túlnőtt az oktatási intézmény keretein, és bekapcsolódott a helyi gazdaság vérkeringésébe: a líceum friss csiperkegombát szállít helyi üzleteknek és pizzériáknak, a tanulók jótékonysági rendezvényeken értékesítik a termést, és a bevétel egy részét rászorulók megsegítésére fordítják.

A 2 ezer eurós támogatás lehetővé teszi a termelés bővítését, új eszközök beszerzését, valamint azt, hogy még több diák kapcsolódjon be a vállalkozói ismeretek gyakorlati elsajátításába.

Kárpátalja.ma