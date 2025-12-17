A gyermekétkeztetés áráról döntöttek a Beregszászi kistérségben
Megtartotta idei utolsó ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Megvizsgálták és jóváhagyták a Beregszászi kistérség 2026. évi költségvetésének tervét, és több gazdasági projekt elfogadása mellett döntés született a kistérség oktatási intézményeiben nyújtott gyermekétkeztetésről is.
A hírről Beregszász polgármestere, Babják Zoltán számolt be a Facebookon.
A döntés ételmében január 1-jétől az iskolákban az étkezés költsége tanulónként napi 60 hrivnya lesz.
Ingyenes étkezésben részesülnek az 1–4. osztályos tanulók, valamint az 5–11. osztályos szociálisan rászoruló tanulók:
- árva, illetve szülői felügyeletet nélkülöző gyerekek,
- sajátos nevelési igényű gyerekek,
- hátrányos helyzetű családok gyerekei,
- belső menekült vagy háború következtében sérült gyerekek,
- a veteránok gyerekei (a jogszabályoknak megfelelően),
- harci feladatokat teljesítő katonák gyerekei,
- egyéb, jogszabályban meghatározott kategóriák.
Az étkezés díja az óvodákban 2026. január 1-jétől napi 65 hrivnya/fő lesz, amelyből a szülői hozzájárulás 50 hrivnya/nap.
Teljes mentességet élveznek az étkezés díja alól:
- árva, illetve szülői felügyeletet nélkülöző gyerekek,
- fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű gyerekek,
- hátrányos helyzetű családok gyerekei,
- belső menekült vagy háború következtében sérült gyerekek,
- veteránok gyerekei,
- egyéb, jogszabályban meghatározott kategóriák.
A nagycsaládosoknak gyermekeik után az étkezési díj 50%-át kell állniuk.