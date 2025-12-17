A gyermekétkeztetés áráról döntöttek a Beregszászi kistérségben

Megtartotta idei utolsó ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Megvizsgálták és jóváhagyták a Beregszászi kistérség 2026. évi költségvetésének tervét, és több gazdasági projekt elfogadása mellett döntés született a kistérség oktatási intézményeiben nyújtott gyermekétkeztetésről is.

A hírről Beregszász polgármestere, Babják Zoltán számolt be a Facebookon.

A döntés ételmében január 1-jétől az iskolákban az étkezés költsége tanulónként napi 60 hrivnya lesz.

Ingyenes étkezésben részesülnek az 1–4. osztályos tanulók, valamint az 5–11. osztályos szociálisan rászoruló tanulók:

árva, illetve szülői felügyeletet nélkülöző gyerekek,

sajátos nevelési igényű gyerekek,

hátrányos helyzetű családok gyerekei,

belső menekült vagy háború következtében sérült gyerekek,

a veteránok gyerekei (a jogszabályoknak megfelelően),

harci feladatokat teljesítő katonák gyerekei,

egyéb, jogszabályban meghatározott kategóriák.

Az étkezés díja az óvodákban 2026. január 1-jétől napi 65 hrivnya/fő lesz, amelyből a szülői hozzájárulás 50 hrivnya/nap.

Teljes mentességet élveznek az étkezés díja alól:

árva, illetve szülői felügyeletet nélkülöző gyerekek,

fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű gyerekek,

hátrányos helyzetű családok gyerekei,

belső menekült vagy háború következtében sérült gyerekek,

veteránok gyerekei,

egyéb, jogszabályban meghatározott kategóriák.

A nagycsaládosoknak gyermekeik után az étkezési díj 50%-át kell állniuk.

