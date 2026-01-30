Viktor Mikita vezeti a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának elnökségét

A mai napon tartották Kijevben az ukrán Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának elnökségi ülését. Az eseményt Kirilo Budanov, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke vezette.

Az ülés során Viktor Mikita személyében megválasztották a kongresszus elnökségének új vezetőjét. Kárpátalja korábbi kormányzója jelenleg az Ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője, és eddig az önkormányzati kongresszus elnökségének ügyvezető titkára volt.

A döntést az elnökség tagjai Kirilo Budanov javaslatára és Volodimir Zelenszkij államfő jóváhagyásával hozták meg.

„Előzetesen megbeszélést folytattam a Kongresszus elnökével, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és ennek alapján Viktor Mikitát, az Elnöki Hivatal helyettes vezetőjét javaslom az Elnökség vezetérésre. A jelölt kiváló szervezőkészségről tett tanúbizonyságot, többek között a kongresszussal való együttműködésben is”

– jegyezte meg Kirilo Budanov.

Viktor Mikita köszönetet mondott Volodimir Zelenszkij államfő és Kirilo Budanov bizalmáért, valamint állandó figyelmükért, mellyel a kongresszus munkáját nyomon követik.

A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának fő feladata a kijevi kormányzat és a megyék, kistérségek önkormányzatai közötti párbeszéd biztosítása, valamint az önkormányzatok fejlesztése érdekében végzett munka.

