Hogyan hódította meg a zsitomiri hajdina az amerikai piacot?

A Zsitomir megyében található Ozerjanka az ország egyik legnagyobb gyára.

Zsinórban negyedik éve vezeti a hajdinatermelést Ukrajnában.

Vaszil Szavcsuk, az Ozerjanka gabonagyár, a Zernovita és a Concjadar márka üzletfejlesztési igazgatója elmondta, hogy a korábbi években napi 65 tonna hajdinát dolgoztak fel, idén 75 tonna a cél. Az üzem kapacitása napi 40 000 csomag gabona csomagolását teszi lehetővé.

A gabonagyár a hajdinát a Zsitomir, Vinnicja és Hmelnyickij megyékben élő gazdáktól vásárolja. Ezután hosszú folyamat veszi kezdetét, mire a szemeket becsomagolják az eladáshoz.

Annak ellenére, hogy a hajdina hagyományos ukrán termék, külföldön is keresett.

– Termékeinket európai országokba exportáljuk. 2023-ban találtunk partnert az USA-ban, és már kétszer is szállítottunk számukra, az elsőben nyolc darab termékünk volt. A hajdina és a borsó keresett lett az USA-ban is, termékeinket főleg Chicagóban és New Yorkban lehet megtalálni. Megkaptuk az FDA tanúsítványt (szavatolja a termék összetételének biztonságát, és azt jelenti, hogy egyik összetevője sem káros az emberre – a szerk.), így szeretnénk tovább terjeszkedni – tette hozzá Vaszil Szavcsuk.