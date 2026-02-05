Holtszezonba lép az ukrajnai repcepiac

Az ukrajnai repcepiac fokozatosan az idényközi nyugalmi időszakba lép. A belső piacon a kínálat meredeken csökken, mivel a termés jelentős részét már az ősz folyamán, illetve a tél elején értékesítették – számolt be a SPIKE BROKERS elemzése.

A feldolgozóipar egyre inkább a napraforgóra áll át, miközben a kereskedők többsége exportügyletekre koncentrál, illetve már a 2026-os termésre vonatkozó határidős beszerzéseket helyezi előtérbe.

2026 januárjában Ukrajna mintegy 130 ezer tonna repcemagot exportált, emellett további 50 ezer tonna repceolaj is elhagyta az országot. Ez utóbbi nagyjából 100 ezer tonna repcemagnak felel meg alapanyag-egyenértékben.

Összességében tehát több mint 230 ezer tonna repce került ki az ukrán belső piacról mindössze egyetlen hónap alatt.

A január végi becslések szerint Ukrajnában hozzávetőleg 600 ezer tonna repce maradt készleten.

Kárpátalja.ma