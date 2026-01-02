Idén állami támogatás az agrárbiztosításra Ukrajnában

Ukrajnában 2026-ban először biztosít a költségvetés 60 millió hrivnyát az agrárbiztosítás támogatására. December 31-én a kormány elfogadta a vonatkozó rendeletet a mezőgazdasági termékek biztosításának állami támogatásáról – számol be az agronews.ua.

A dokumentum rögzíti az állami támogatás feltételeit, különös tekintettel a frontvonalhoz közeli területekre. Kötelezővé válik a Regisztrált Agrárnyilvántartásba való bejegyzés, valamint ellenőrzik, hogy a gazdálkodók nem szerepelnek-e szankciós vagy terrorista listákon, és tilos kapcsolatot tartani az Oroszországban, Fehéroroszországban vagy más kockázatos joghatóságokban működő szereplőkkel.

A rendelet szerint a biztosítási díjak egy részét a következőképpen térítik vissza:

legfeljebb 60% a frontvonalhoz közeli közösségekben működő gazdálkodóknak;

legfeljebb 45% a többi gazdálkodónak.

A gazdáknak a Nemzeti Bank jóváhagyásával rendelkező biztosítótársaságokhoz kell fordulniuk. Jelenleg ezek:

INGO Biztosító Társaság Zrt.

Universal Biztosító Részvénytársaság

A jövőben a biztosítótársaságok listája várhatóan bővülni fog.

Az agrárbiztosítás a következő termékekre terjed ki:

Őszi gabonafélék vetésterülete a telelés időszakára (búza, rozs, árpa);

Őszi gabonák az egész termesztési időszakra;

Jövőbeni gabonatermés (őszi és tavaszi búza, rozs, árpa és zab) a tavaszi–nyári időszakra.

Az ukrán gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszter, Olekszij Szobolev kiemelte:

„Az agrárszektor, különösen a frontvonalhoz közeli és aszály sújtotta területek esetében, kritikus fontosságú. Az állami agrárbiztosítási program az új évben kulcsfontosságú eszköz lesz a klímaváltozás kihívásaira való reagálásban, és segít csökkenteni a gazdálkodók kockázatait.”

Ez a lépés jelentős támogatást jelent az ukrán gazdálkodóknak, csökkenti a pénzügyi kockázatokat, és stabilabbá teheti a mezőgazdasági ágazatot a bizonytalan körülmények között is.

