Idén több mint 21 millió hrivnyát fizettek be turisztikai adóként Kárpátalján

2025 első kilenc hónapjában több mint 21 millió hrivnya turisztikai adó folyt be a kárpátaljai települések helyi költségvetéseibe– közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal Turisztikai és Üdülési Főosztálya.

A bevétel 40 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakának mutatóit, ami a turizmus élénkülését és a térség idegenforgalmi vonzerejének növekedését jelzi.

A fizetők között a magánszemélyek 12,2 millió hrivnyát, míg a jogi személyek mintegy 8,9 millió hrivnyát utaltak be a helyi kasszákba.

A legtöbb turisztikai adó a következő települési közösségek költségvetésébe érkezett:

Polena (Poljana) – 4,7 millió hrivnya

Ungvár – 3,4 millió hrivnya

Mezőkaszony – 1,5 millió hrivnya

Baranya (Baraninci) – 1,4 millió hrivnya

Munkács – 1,1 millió hrivnya

Kőrösmező (Jaszinya) – 1 millió hrivnya

Beregszász – 1 millió hrivnya

A turisztikai adóból származó bevételek fontos szerepet játszanak a helyi önkormányzatok fejlesztési programjainak finanszírozásában, különösen az infrastruktúra és a turisztikai szolgáltatások bővítésében.

Kárpátlja.ma