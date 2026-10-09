Ukrajnában 10,0 százalékra gyorsult az éves infláció szeptemberben, ez 2025 októbere óta a legmagasabb szint.

Az ukrán statisztikai hivatal pénteken közzétett adatai szerint az éves fogyasztói áremelkedés mértéke az augusztusban jegyzett 8,1 százalékról 10,0 százalékra, 2025 októbere óta a legmagasabb szintre emelkedett szeptemberben.

A közlekedési szolgáltatások inflációja az augusztusi 23,8 százalékról 26,9 százalékra gyorsult, miközben a lakhatás és közüzemi díjak drágulásának mértéke 5,6 százalékról 6,3 százalékra emelkedett, az élelmiszerárak éves szintű növekedése pedig 6,0 százalékról 8,9 százalékra gyorsult.

Havi szinten 2,1 százalékkal, 2024 júniusa óta a legmeredekebben emelkedtek a fogyasztói árak szeptemberben az előző havi 0,1 százalékot követően.

Az ukrán infláció továbbra is jóval a jegybank 5 százalékos célszintje fölött áll.

Az ukrán központi bank legutóbbi kamatdöntő ülésén, szeptember 17-én sorban a második alkalommal, 50 bázisponttal 16,0 százalékra emelte az irányadó kamatot, miután júliusban 2025 márciusa óta először döntött kamatemelésről.

A bank az idei júliusi 50 bázispontos kamatemelés előtt legutóbb januárban változtatott a kamatszinten, akkor 50 bázispontos kamatvágásról határozott.

Az ukrán jegybank a szeptemberi kamatemelést a tartós inflációs nyomással, a kínálati sokkokból eredő másodlagos hatásokkal, valamint a magasabb középtávú inflációs kockázatokkal indokolta.

Az ukrán központi bank következő kamatdöntése október 29-én esedékes.

Forrás: MTI

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