Ismét teljes áramszünet lépett fel a zaporizzsjai atomerőműben

Megszűnt a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátása, ezért jelenleg dízelgenerátorok biztosítják a létesítmény működéséhez szükséges energiát. Az esetről az Enerhoatom ukrán állami atomenergetikai vállalat számolt be a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint november 8-án 2 óra 36 perckor lekapcsolódott az erőmű az utolsó működő, 330 kilovoltos, „Feroszplavna–1” elnevezésű vezetékről, amely az ukrán energiarendszerrel biztosította a kapcsolatot. A vezeték automatikus visszakapcsolására tett kísérlet sikertelen volt, így az erőmű saját szükségleteit kizárólag tartalék dízelgenerátorok fedezik.

Az Enerhoatom hangsúlyozta: 2026 eleje óta ez már a 16. alkalom, hogy a zaporizzsjai atomerőmű teljesen elveszíti a külső áramellátását. A vállalat szerint az áramkimaradás súlyos veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra.

A dízelgenerátorok meghibásodása vagy üzemanyagkészletük kimerülése esetén leállhatnak az erőmű létfontosságú rendszerei, köztük a nukleáris fűtőanyag hűtését biztosító berendezések. Ez akár sugárbalesethez is vezethet.

A vállalat közleménye szerint a külső áramellátás ismétlődő megszakadása az erőmű orosz megszállásának következménye. Az Enerhoatom álláspontja szerint a nukleáris és sugárbiztonság helyreállításának feltétele, hogy az atomerőmű ismét teljes egészében Ukrajna és a törvényes üzemeltető, az Enerhoatom ellenőrzése alá kerüljön.

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