Januártól megszűnik az ukrán konyak elnevezés
Január 1-jétől Ukrajnában tiltott lesz a „konyak” elnevezés használata a hazai gyártású erős szeszes italok címkéin. A termelőket arra kötelezik, hogy átálljanak a nemzetközileg elfogadott „brandy” megnevezésre. Az átállás az EU–Ukrajna Társulási Megállapodás előírásainak teljesítéséhez kapcsolódik – írja a Forbes.
A Társulási Megállapodás 208. cikke külön foglalkozik az Európai Unióban védett földrajzi árujelzők használatával. Számos, korábban széles körben alkalmazott elnevezésre – köztük a „pezsgő” és a „konyak” megjelölésre – átmeneti időszakot biztosítottak az ukrán gyártóknak. Ez az időszak 2025 végén lejár, így 2026-tól a „konyak” elnevezés használata már nem lesz megengedett.
Az EU-ban ugyanis a „konyak” (Cognac) csak azt a brandyt nevezi, amelyet a franciaországi Cognac régióban állítanak elő, szigorúan szabályozott technológiák szerint. Ennek megfelelően Ukrajnának is kötelező tiszteletben tartania a földrajzi árujelzők védelmét.
Szakértők szerint az átnevezés komoly kihívásokat okozhat az ágazatban. A címkék átdolgozása, a marketing újratervezése és a fogyasztók tájékoztatása 25-50%-kal csökkentheti a hazai „konyakok” eladását.