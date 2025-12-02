Januártól megszűnik az ukrán konyak elnevezés

Január 1-jétől Ukrajnában tiltott lesz a „konyak” elnevezés használata a hazai gyártású erős szeszes italok címkéin. A termelőket arra kötelezik, hogy átálljanak a nemzetközileg elfogadott „brandy” megnevezésre. Az átállás az EU–Ukrajna Társulási Megállapodás előírásainak teljesítéséhez kapcsolódik – írja a Forbes.

A Társulási Megállapodás 208. cikke külön foglalkozik az Európai Unióban védett földrajzi árujelzők használatával. Számos, korábban széles körben alkalmazott elnevezésre – köztük a „pezsgő” és a „konyak” megjelölésre – átmeneti időszakot biztosítottak az ukrán gyártóknak. Ez az időszak 2025 végén lejár, így 2026-tól a „konyak” elnevezés használata már nem lesz megengedett.

Az EU-ban ugyanis a „konyak” (Cognac) csak azt a brandyt nevezi, amelyet a franciaországi Cognac régióban állítanak elő, szigorúan szabályozott technológiák szerint. Ennek megfelelően Ukrajnának is kötelező tiszteletben tartania a földrajzi árujelzők védelmét.

Szakértők szerint az átnevezés komoly kihívásokat okozhat az ágazatban. A címkék átdolgozása, a marketing újratervezése és a fogyasztók tájékoztatása 25-50%-kal csökkentheti a hazai „konyakok” eladását.

A gyártók számára nemcsak a márkaépítés újragondolása jelent feladatot, hanem az is, hogy meggyőzzék a vásárlókat: a névváltás nem jelenti a minőség romlását, csupán az európai szabályokhoz való igazodást.

Kárpátalja.ma