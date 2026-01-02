Jelentős fellendülés az ukrajnai kisvállalkozások körében 2025 végén

2025 negyedik negyedéve mérföldkőnek bizonyult az ukrajnai kisvállalkozások számára. A hadiállapot okozta folyamatos kihívások ellenére a piac egyértelmű élénkülést mutat: az újonnan bejegyzett egyéni vállalkozók (FOP) száma jelentősen meghaladta a megszűnésekét – írja az agronews.ua a YouControl.Market elemzőrendszerének adataira hivatkozva.

Az év végén valóságos aktivitási hullám volt megfigyelhető, amelyet az ágazati prioritások átrendeződése és a regionális piacok stabilizálódása kísért.

2025 októbere és decembere között mintegy 58 200 új egyéni vállalkozást jegyeztek be Ukrajnában. Ez 40%-kal több, mint 2024 azonos időszakában (41,6 ezer). A növekedés részben az úgynevezett „alacsony bázishatásnak” köszönhető, mivel 2024 végén az Egységes Állami Nyilvántartást ért kibertámadás miatt számos regisztráció technikailag ellehetetlenült. Ennek ellenére a 2025-ös adatok az elmúlt évek legjobbjai közé tartoznak.

Pozitív jel az is, hogy a vállalkozások megszűnésének száma csökkent: a IV. negyedévben 50,5 ezer FOP fejezte be tevékenységét, ami 18%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. Míg 2024 végén 100 új vállalkozásra 148 megszűnés jutott, addig 2025 végére ez az arány megfordult: már csak 87 megszűnés jut 100 új regisztrációra.

Az ágazati megoszlásban továbbra is a kiskereskedelem vezet: 16,5 ezer új vállalkozás indult ezen a területen, ami az összes regisztráció 28%-át teszi ki (+42% éves növekedés).

Az IT-szektor 7,7 ezer új FOP-pal a második helyen áll, ugyanakkor továbbra is negatív az egyenlege, mivel több vállalkozás szűnik meg, mint amennyi alakul. Ez a szektor átalakulására utal.

Az „egyéb szolgáltatások” kategóriában 6,9 ezer új vállalkozás jött létre (+38%). A leggyorsabban növekvő területek közé tartozik a szállítás és logisztika (közel kétszeres növekedés), valamint az oktatás (+63%), ami a belső ellátási láncok és az alkalmazkodóképesség fontosságát jelzi.

Az új vállalkozások több mint felét hat kulcsfontosságú régió adta:

Kijev: kb. 8 ezer

Dnyipropetrovszk megye: 5,8 ezer

Lemberg megye: 4,8 ezer

Kijev megye: 4,4 ezer

Odessza megye: 4,2 ezer

Harkiv megye: 4 ezer

Pozitív mérleget – azaz több regisztrációt, mint megszűnést – szinte minden megyében rögzítettek, kivéve a frontvonalhoz közeli Donyeck megyét. Harkiv és Zaporizzsja térségében is jelentősen csökkent a vállalkozások megszűnésének aránya 2024-hez képest.

A nők meghatározó szerepe továbbra is megkérdőjelezhetetlen: 2025 IV. negyedévében az új FOP-ok 61%-át (közel 36 ezer vállalkozást) nők alapították. Bár arányuk enyhén csökkent az előző évi 63%-hoz képest, továbbra is ők jelentik a kisvállalkozói szektor fő hajtóerejét. A megszűnések esetében a nők és férfiak aránya már közel azonos (51%–49%), ami a női vállalkozások nagyobb ellenálló képességére utal.

Kárpátalja.ma