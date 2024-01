Jelentősen megváltozott a munkaerőpiac a háború miatt Ukrajnában

A közel két éve tartó teljeskörű háború fokozatosan megváltoztatja a helyzetet az ukrán munkaerőpiacon – tudatta a TSZN január 14-én.

A mozgósítás miatt kevés a férfierő, a munkaadók aktívan keresik a nőket a férfi munkakörök betöltésére, valamint az idősebb korosztályt sem küldik nyugdíjba, ha egészségi állapotuk megengedi, hogy dolgozzanak.

Odesszában például női sofőröket keresnek a városi buszokra, mert nincs elég férfi sofőr, Dnyipróban a gyárakba keresnek munkaerőt, míg Kijevben metróvezetői állást kínálnak a nőknek.

A mozgósítás miatt az ukrán fővárosban sok a betöltetlen buszvezetői, szerelői és villanyszerelői állás, de a nők körében ezek a munkák még nem elterjedtek, inkább a férfiak választják maguknak ezeket szakmának, így nagy a hiány.

Tetjana Paskina HR-szakértő szerint teljesen logikus, hogy amíg Ukrajnában folyik a mozgósítás, addig sok vállalat és vállalkozás férfihiánytól fog szenvedni.

Nőket keresnek biztonsági őrként, taxisofőrként, szállítmányozóként és faipari csiszolóként. Korábban ezek a munkakörök kizárólag férfiaknak szóltak. Sok iparágban megpróbálják a férfiakat nőkkel helyettesíteni, ehhez pedig képzéseket kell indítani a nőknek, és át kell szervezni az üzleti folyamatokat – mondta el Tetjana Paskina.

Általánosságban, a munkaerőpiacon betöltetlen álláshelyek száma – furcsa módon – 2021 és 2023 között szinte változatlan maradt. De hogy mi lesz 2024-ben, azt még nem tudjuk, mert az ország még mindig háborúban áll. A szakértő abban sem lát semmi furcsát, hogy a nők férfi pozíciókat töltenek be, hiszen nagyon sok olyan szakma van, amit a nők már korábban elsajátítottak, csak még nem olyan népszerűek az egyik nem körében, mint a másikéban voltak.

Tavalyi adatok szerint 18,6 százalékos bérszakadék volt a férfiak és a nők között Ukrajnában. A szakértő reméli, hogy a jövőben csökkeni fog ez a különbség.

A legnehezebben a rakodómunkásokat, a raktárosokat, a targoncavezetőket, építőipari munkásokat, agrárszakembereket, állatorvosokat, agrokémikusokat és a bányászokat tudják majd pótolni. Hiszen ezekhez a munkákhoz vagy fizikai erő kell, vagy egyetemi végzettség, amit hosszú idő megszerezni.

Az ukrán munkaerőpiac földrajzilag is megváltozott. Az ország déli és keleti részén már nem olyan fényes a helyzet, mint korábban. Odessza, Dnyipro és Harkiv is lemaradt Lemberghez képest. Ennek oka, hogy a háború miatt a vállalkozások és az emberek az ország nyugati részébe költöztek, így több a munkalehetőség és nagyobb a fizetés is az ország ezen részén.

Tetjana Paskina kitért arra is, hogy milyen szakmával rendelkezőkre van a legnagyobb szüksége a hadseregnek, mivel a katonai toborzás a háborúval összefüggésben egyre nagyobb lendületet vesz. A work.ua adatai szerint olyan szakembereket keresnek, akik részt vesznek majd a háborúban, de olyanokat is, akik csupán támogató munkát végeznek a frontvonaltól távol. Elsősorban drónkezelőkre, vegyészekre, orvosokra és sofőrökre van a legnagyobb szükség.

