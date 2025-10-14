Jelentősen nőtt az ukrán nyersvasexport

Az ukrajnai kohászati vállalatok 2025 januárja és szeptembere között 62,2%-kal növelték a nyersvas exportját az előző év azonos időszakához képest – összesen 1,4 millió tonnát szállítottak külföldre. Erről a GMK Center számításai tanúskodnak az Ukrán Állami Vámhivatal adatai alapján.

A legnagyobb mennyiség, 1,11 millió tonna, az Egyesült Államokba irányult, ami 92,6%-os növekedést jelent 2024-hez képest.

Olaszországba 137,6 ezer tonna (+47,6%), Hollandiába 45,5 ezer tonna, míg Lengyelországba 37,4 ezer tonna nyersvasat exportált Ukrajna, ez utóbbi 20,4%-os csökkenést mutatott.

A harmadik negyedévben az export mennyisége 95,7%-kal haladta meg a tavalyi év azonos időszakát, és 20,7%-kal nőtt az előző negyedévhez képest, elérve az 517,9 ezer tonnát.

Szeptemberben a kivitel 15,9%-kal csökkent augusztushoz viszonyítva, de 45%-kal nőtt az előző évhez képest – 165,5 ezer tonnára. Az USA-ba 101,9 ezer tonna, Lengyelországba 5,2 ezer tonna került.

Olaszországba viszont 21,9 ezer tonnát szállítottak, Hollandiába pedig 35,3 ezer tonnát, miközben egy évvel korábban ugyanebben a hónapban még nem volt oda export.

A szeptemberi exportbevételek elérték a 60,19 millió dollárt, ami 21,4%-os csökkenés az előző hónaphoz, de 33,8%-os növekedés az előző évhez képest.

Az év első kilenc hónapjában a bevétel 65,4%-kal nőtt, 548,1 millió dollárra. A harmadik negyedévben a mutató 88,5%-os éves növekedést és 16,9%-os negyedéves bővülést mutatott.

2024-ben Ukrajna 3,4%-kal növelte nyersvasexportját 2023-hoz képest – 1,25 millió tonnáról 1,29 millió tonnára. A bevételek 6,1%-kal nőttek, elérve az 500,3 millió dollárt.

Az elmúlt évben az exportpiacok jelentősen diverzifikálódtak. Az Egyesült Államok vált a legnagyobb felvevőpiaccá, főként a tengeri logisztika részleges helyreállításának köszönhetően.

Ezzel szemben az Európai Unióba irányuló export csökkent a piac stagnálása miatt.

2024-ben az Egyesült Államok 940 ezer tonna (+514%) ukrán nyersvasat vásárolt, míg Törökország 102,5 ezer tonnát (+617%), Olaszország 93,3 ezer tonnát (+61,9%).

Lengyelországba viszont csupán 63 ezer tonna (-90%) került, noha egy évvel korábban az ország még az ukrán nyersvas több mint felét importálta (633 ezer tonnát).

