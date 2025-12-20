Jövőre 35 ezer hrivnyára emelkedik a mentőorvosok alapbére

A 2026-os költségvetés a sürgősségi ellátás finanszírozásának növelését irányozza elő, ami lehetővé teszi a mentőorvosok alapbérének 35 ezer hrivnyára emelését.

Ezt Julija Szviridenko miniszterelnök jelentette be egy mentőállomáson tett látogatása során, zaporizzsjai munkaútja részeként.

„Meglátogattunk egy mentőállomást és egy felújított kórházat is. Itt az orvosok a nap 24 órájában dolgoznak, és gyakran drónok és bombák között jutnak a betegekhez. Fontos számunkra, hogy tisztességes fizetést biztosítsunk nekik”

– jegyezte meg a miniszterelnök.

Ezenkívül fizetésemelés illeti majd a frontvonalbeli régiókban dolgozó orvosokat is.

Kárpátalja.ma