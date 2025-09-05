Jó ütemben halad az aratás Kárpátalján

Kárpátalja agrárgazdái sikeresen befejezték a korai mezőgazdasági növények betakarítását, amelynek mennyisége elérte a 106 ezer tonnát. Az őszi repce termése 3,4 ezer tonna lett. Erről Vagyim Nosza, a Tácsői Járási Katonai Közigazgatás helyettes vezetője számolt be.

A közlemény szerint eddig 108,4 ezer tonna gabonát és hüvelyes növényt csépeltek ki, ami a várható mennyiség több mint egyharmadának felel meg.

A burgonya 70 százalékát már betakarították – 340 ezer tonna került a raktárakba, emellett az egyéb zöldségek 76 százaléka (146 ezer tonna) is feldolgozásra került.

A kedvezőtlen időjárás – az augusztusi hőség és a csapadékhiány – ellenére a mezőgazdasági munkálatok az ütemtervnek megfelelően haladnak. A megye szántóföldjeinek teljes területe az idei évben 169 ezer hektár.

Jelenleg a jövő évi terméshez szükséges őszi vetést készítik elő 24 ezer hektáron.

Kárpátalja.ma